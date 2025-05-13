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TOSFED, 2025 Yarış Sezonunu Ömer Tolon'un Adıyla Anıyor

TOSFED, 2025 Yarış Sezonunu Ömer Tolon'un Adıyla Anıyor
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, hayatını kaybeden eski sporcu ve yönetici Ömer Tolon'un anısını yaşatmak amacıyla 2025 yarış sezonuna onun adını verdi. TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Tolon'un spora kattığı değerlere vurgu yaptı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), 2025 yarış sezonuna, geçirdiği talihsiz kazanın ardından yaşamını yitiren eski sporcu ve yönetici Ömer Tolon'un adını verdi.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yarıştığı dönemde herkese örnek olan, federasyon yönetiminde birlikte görev yapmaktan onur duyduğumuz Ömer Tolon'un varlığı ile sporumuzun her kademesine kattığı değer hiçbir zaman unutulmayacak. Biz de yönetim kurulu olarak, bu sezona onun adını vererek, sezon boyunca sevgili Ömer Tolon'un anısını camiamızda yaşatmaya karar verdik. Kendisini bir kez daha sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz."

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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