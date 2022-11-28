Torununu elleriyle toprağa veren Albayrak'ın son görüntüsü sevenlerini üzdü
Spor Haberleri
Geçtiğimiz günlerde 15 yaşındaki torunu Batuhan'ı kaybeden Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın son hali sevenlerini üzdü. Ne kadar üzgün ve yorgun olduğu yüzünden belli olan Albayrak'ın sakallarının uzamış olması da dikkatlerden kaçmadı.
Galatasaray'ın eski yöneticisi ve iş insanı Abdurrahim Albayrak, 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı'yı geçtiğimiz günlerde toprağa vermişti. Şişli Nişantaşı'ndaki AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybeden Batuhan, Türkiye'yi ve sevenlerini yasa boğmuştu.
ALBAYRAK'IN SON HALİ SEVENLERİNİ ÜZDÜ
Yaşanan bu üzücü olaydan günler sonra kameralar karşısına çıkan Abdurrahim Albayrak'ın olayın etkisini hala atlatamadığı ve oldukça etkilendiği kameralara yansıdı.
İşte Albayrak'ın o görüntüsü;