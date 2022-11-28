Torununu elleriyle toprağa veren Albayrak'ın son görüntüsü sevenlerini üzdü

Geçtiğimiz günlerde 15 yaşındaki torunu Batuhan'ı kaybeden Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın son hali sevenlerini üzdü. Ne kadar üzgün ve yorgun olduğu yüzünden belli olan Albayrak'ın sakallarının uzamış olması da dikkatlerden kaçmadı.