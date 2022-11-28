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Torununu elleriyle toprağa veren Albayrak'ın son görüntüsü sevenlerini üzdü

Spor Haberleri

Geçtiğimiz günlerde 15 yaşındaki torunu Batuhan'ı kaybeden Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın son hali sevenlerini üzdü. Ne kadar üzgün ve yorgun olduğu yüzünden belli olan Albayrak'ın sakallarının uzamış olması da dikkatlerden kaçmadı.

Galatasaray'ın eski yöneticisi ve iş insanı Abdurrahim Albayrak, 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı'yı geçtiğimiz günlerde toprağa vermişti. Şişli Nişantaşı'ndaki AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybeden Batuhan, Türkiye'yi ve sevenlerini yasa boğmuştu.

Torununu kaybeden Abdurrahim Albayrak'ın son görüntüsü sevenlerini üzdü

ALBAYRAK'IN SON HALİ SEVENLERİNİ ÜZDÜ

Yaşanan bu üzücü olaydan günler sonra kameralar karşısına çıkan Abdurrahim Albayrak'ın olayın etkisini hala atlatamadığı ve oldukça etkilendiği kameralara yansıdı.

İşte Albayrak'ın o görüntüsü;

Torununu kaybeden Abdurrahim Albayrak'ın son görüntüsü sevenlerini üzdü

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Abdurrahim Albayrak Galatasaray Spor Haberler

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