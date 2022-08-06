Torreira ve Mertens ile anlaşan Cimbom, bir süper yıldızla daha görüştü - Haberler

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Torreira ve Mertens ile anlaşan Cimbom, bir süper yıldızla daha görüştü

Galatasaray, son günlerde transfer dönemine damga vurmaya devam ediyor. Lucas Torreira ve Dries Mertens'i renklerine bağlayan sarı kırmızılı ekip, Inter ile yol ayrılığına giren süper yıldız Alexis Sanchez ile görüşme gerçekleştirdi.

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Galatasaray yönetimi taraftarlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Lucas Torreira ve Dries Mertens'i kadrosuna katan Cimbom, bir süper yıldızla daha görüşme gerçekleştirdi.

YENİ HEDEF ALEXIS SANCHEZ

Galatasaray, Inter ile yol ayrılığına giren Şilili yıldız futbolcu Alexis Sanchez ile görüşme gerçekleştirdi. Yakup Çınar'ın haberine göre ilk görüşmeden olumlu dönüş alan Galatasaray yönetimi Alexis Sanchez'e, "Torreira ve Mertens'in karşılanmasını Türk televizyonlarından izle" dedi.

Torreira ve Mertens ile anlaşan Cimbom, bir süper yıldızla daha görüştü

TORREIRA VE MERTENS AYNI UÇAKLA GELİYOR

1+1 yıllık anlaşma sağlanan Dries Mertens ile 3+1 yıllık anlaşma sağlanan Lucas Torreira bu akşam aynı uçakla İstanbul'a geliyor. Oyuncular, sağlık kontrolünden sonra resmi imzayı atması bekleniyor.

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