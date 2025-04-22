Torreira, Konyaspor'a Karşı 4. Golünü Attı
Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'a attığı golle bu sezonki 4. golünü kaydetti. Müsabakada 90 dakika sahada kalan Torreira, 42. dakikada takımının 2. golünü attı.
Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Konyaspor maçıyla bu sezonki 4. golünü kaydetti.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda Konyaspor ile oynarken, sarı-kırmızılıların 2. golünü Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira attı. Müsabakanın 42. dakikasında sahneye çıkan Torreira, Osimhen'in kafa vuruşunda kaleciden seken topu iyi takip ederek, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
29 yaşındaki futbolcu, 2024-2025 sezonunda 4. golünü attı. Uruguaylı futbolcu, Süper Lig'de 3, kupada da 1 gol sevinci yaşadı.
Müsabakaya 11'de başlayan Lucas Torreira, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor