Torreira'dan ayrılık iddialarına yanıt

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, son dönemde gündeme gelen ayrılık iddialarına basın toplantısında açıklık getirdi. Tecrübeli futbolcu, hem takımın içinde bulunduğu süreci hem de kendi geleceğini net ifadelerle değerlendirdi.

"ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ AMA BİRLİK OLMALIYIZ"

Lucas Torreira, yarın oynanacak maçın önemine dikkat çekerek, "Zor denebilecek bir dönemden geçiyoruz. Puana ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Taraftarlarımıza sakin olmamız gerektiğini söylüyorum. Her zamankinden daha fazla birlikte olmamız gerekiyor. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonuyuz. Ligde liderliğimizi sürdürüyoruz, kupada yolumuza devam ediyoruz. Yarın da çok önemli bir maç oynayacağız" dedi.

"İLK HEDEFİMİZ AVRUPA'DA İLK 24"

Avrupa hedeflerine de değinen Torreira, "Bizim gibi kulüpler için Avrupa çok önemli. İlk hedefimiz ilk 24 içinde yer almak. Yarın alacağımız pozitif bir sonuçla bunu başarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BEN BİR ŞEY SÖYLEMEDİĞİM SÜRECE BURADAYIM"

Ayrılık iddialarına net bir yanıt veren Uruguaylı oyuncu, "Son zamanlarda benim geleceğim çok konuşuldu. Ben her zaman gerçeklerle ve kalbimden konuşurum. Geldiğim ilk günden beri bu formaya kendimi verdim. Bir şey söylemediğim sürece buradayım. Buradan gideceksem bunu benden duyarsınız" diye konuştu.

"AİLEM ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR"

Torreira, babasının sağlık sorunları yaşadığını belirterek bu durumun kendisini etkilediğini de dile getirdi. "Babam sağlık olarak iyi bir dönemden geçmiyor. Ailenizden uzakta olduğunuzda bunları yönetmek çok zor. Bana destek olan hocama, takım arkadaşlarıma, taraftarlarımıza ve Türkiye'deki herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"GALATASARAY BENİM İÇİN HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR"

Galatasaray'a olan bağlılığını vurgulayan Torreira, " Galatasaray'da oynamaktan çok mutluyum. 3.5 yıldır burada çok keyif aldım, birçok kupa kazandım. Bu takıma aşığım. Hiçbir oyuncu Galatasaray'ın önünde değildir. Benim için en önemlisi Galatasaray ama önceliğim her zaman ailem olacak" ifadelerini kullandı.