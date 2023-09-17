Toroslar Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri başladı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri, Toroslar'ın tabiat harikası bölgelerinden biri olan Güzelyayla Mahallesi'nde düzenlenen doğa yürüyüşü ile başladı.

Vatandaşları sağlıklı ve hareketli yaşama teşvik etmek için gerçekleştirilen yürüyüşe, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da katıldı. Başkan Yılmaz, sporcu çocuklar, gençler, özel bireyler ve hemşehrileriyle birlikte Toroslar'ın eşsiz manzarası ve doğal güzellikleri eşliğinde sağlık için adım attı. Yürüyüş için Toroslar Belediyesi tarafından ilçe merkezinde üç noktadan servis kaldırıldı. Başkan Yılmaz ile birlikte yürüyüşün ve temiz havanın tadını çıkaran çocuklar ve gençler, yürüyüş parkurunda hep bir ağızdan İzmir Marşını okudu.

Başkan Yılmaz'a sürpriz doğum günü kutlaması

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a, yürüyüş sırasında sürpriz bir kutlama yapıldı. Yürüyüşe katılan sporcu çocuklar, Başkan Yılmaz'ın doğum gününü kutladı. Çocuklar ile birlikte pasta kesen Başkan Yılmaz ise yapılan kutlamanın kendisini duygulandırdığnı ifade ederek teşekkür etti.

"Enerjimiz yüksek"

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan ve bu yılki teması, 'Şehrini keşfet, gelecek enerjini koru' olarak belirlenen Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde Toroslar Belediyesi olarak çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Başkan Yılmaz; "Enerjimiz yüksek. Çevremiz, sağlığımız ve geleceğimiz için biz de varız. Sporu ve hareketi hayatımızdan eksik etmeyelim" dedi. Başkan Yılmaz, doğa yürüyüşüne katılan 7'dan 70'e herkese teşekkür ederek, "Gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmak ve hareketli yaşama farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediğimiz doğa yürüyüşümüze katılan herkese teşekkür ederim. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar amacımız, insanları sağlıklı yaşama ve spora yönlendirmek oldu. 4 yıldır katılım gösterdiğimiz Avrupa Hareketlilik Haftasını bu yıl da düzenlediğimiz pek çok renkli aktiviteyle taçlandıracağız" diye konuştu. - MERSİN