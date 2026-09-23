Toronto Raptors, 35 yaşındaki Kawhi Leonard ile uzun süreli sözleşme imzaladı

Toronto Raptors, 35 yaşındaki Kawhi Leonard ile uzun süreli sözleşme imzaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
+4 sitede yayında
Güncelleme:
NBA ekibi Toronto Raptors, 35 yaşındaki ABD'li oyuncu Kawhi Leonard ile uzun süreli sözleşme imzaladığını duyurdu. Los Angeles Clippers ile yapılan takas sonucu bu sezon öncesinde yeniden kadrosuna katılan Leonard'ın sözleşmesinin mali şartları ve süresi açıklanmadı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde ( Nba ) Toronto, 35 yaşındaki ABD'li oyuncu Kawhi Leonard ile sözleşme uzattığını duyurdu.
Nba ekibinden yapılan açıklamada, Los Angeles Clippers ile yapılan takas sonucunda bu sezon öncesinde yeniden kadrosuna kattığı ABD'li eski oyuncusu ile uzun süreli bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Sözleşmenin mali şartları ve süresi ise açıklanmadı.
ABD'li oyuncu, NBA'de son 6 sezonda Los Angeles Clippers forması giyerken 2018-2019 sezonunda ise Toronto Raptors kadrosunda yer alıyordu.
Kaynak: AA