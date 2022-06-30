Torkulu genç bisikletçi milli takımda - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Torkulu genç bisikletçi milli takımda

AA - Furkan Gençoğlu - Spor
 - Güncelleme:
Torkulu genç bisikletçi milli takımda

Genç Milli Bisiklet Takımı ile Türkiye'yi temsil edecek olan Torku Şekerspor sporcusu Ramazan Yılmaz, Portekiz'in Anadia kentinde 7-10 Temmuz'da Avrupa Yol Bisikleti Şampiyonası ve 14-19 Temmuz'da da pist yarışlarında madalya kazanmak için pedal çevirecek.

Genç Milli Bisiklet Takımı ile Türkiye'yi temsil edecek olan Torku Şekerspor sporcusu Ramazan Yılmaz, Portekiz'in Anadia kentinde 7-10 Temmuz'da Avrupa Yol Bisikleti Şampiyonası ve 14-19 Temmuz'da da pist yarışlarında madalya kazanmak için pedal çevirecek.

Konya Şeker'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, gençlere çok önem verdiklerini belirtti.

Erkoyuncu, "Gençlerimizle yurt içi yarışmalarda birçok başarı kazandık. Şimdi artık milli takım seviyesinde sporcumuz Ramazan Yılmaz'ı daha büyük başarılar elde etmesi için Portekiz'e uğurlayacağız. Milli takımımızla birlikte başarılı bir sonuç almasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Torku Şekerspor Kulüp Başkanı Ahmet Bozdam da iki ayrı disiplinde Türkiye'yi temsil edecek sporcunun başarılı bir sonuçla dönmesinin en büyük arzuları olduğunu belirterek, bu süreçte Torku'nun genç bisikletçilerinin antrenör İsmail Uğurlu ile çok yoğun çalıştığını kaydetti.

AA / Furkan Gençoğlu - Spor

Spor Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title