Torku'dan bir şampiyon daha

Bedensel Engelliler Badminton Şampiyonası'nda Torku Şeker spor Kulübünün sporcusu Mustafa Tuğra Nur, Türkiye şampiyonu oldu.

Bedensel Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası 18-20 Mart 2022 tarihlerinde Konya'da yapıldı. 15 ilden 67 sporcunun katıldığı şampiyonada Torku Şeker spor Kulübü sporcusu Mustafa Tuğra Nur, rakiplerine üstün bir mücadele sergiledi ve Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Aynı zamanda milli takım sporcusu olan Mustafa Tuğra Nur, ilk kez Torku Şeker spor Kulübü adına yarıştı ve iyi bir mücadele sergileyerek altın madalya kazandı.

Ankara Eryaman Olimpiyat Merkezindeki 23-31 Mart tarihlerinde yapılacak olan milli takım kampına da davet edilen Mustafa Tuğra Nur'un başarısından gurur duyduklarını ifade eden PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ramazan Erkoyuncu, şampiyon olan Mustafa Tuğra Nur'u tebrik ederek, "Amatör sporcularımızı destekleyerek onları spor camiasına kazandırıp orada başarılı olabilmeleri için çalışacağız. Gençlerimiz bizleri başarıları ile mutlu ediyorlar, aynı zamanda milli takımda çok başarılı sonuçlar alacaklarını düşünüyorum. Spor alanında da ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bisiklet branşımızın yanında parabadminton branşında da engelli kardeşlerimiz ile birlikte yola devam edeceğiz. Mustafa Tuğra Nur kardeşimi başarısından dolayı tebrik ediyorum" dedi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Spor