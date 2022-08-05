Torino ile anlaşmaya varan Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan, kontroller için İtalya'ya gitti - Haberler

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Torino ile anlaşmaya varan Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan, kontroller için İtalya'ya gitti

Torino ile anlaşmaya varan Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan, kontroller için İtalya'ya gitti

Beşiktaş'tan ayrılarak Torino ile anlaşmaya varan Emirhan İlkhan, yeni kulübüne imza atmak ve sağlık kontrollerinden geçmek için İtalya'ya gitti.

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Beşiktaş altyapısında yetişen ve tüm çabalara rağmen takımda tutulamayan Emirhan İlkhan, Torino ile sözleşme imzalamak için İtalya'ya gitti.

BEŞİKTAŞ, 4.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Çeşitli testlere tabi tutulan futbolcu ve bu testlerden başarı ile geçmesi durumunda Torino ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Siyah-beyazlılar, bu transfer için 4.5 milyon euro bonservis ve bir sonraki satıştan da yüzde 20 pay alacak.

"BEŞİKTAŞ VE TÜRKİYE'DE OYNAMAK İSTEMİYORDU"

Beşiktaş'ta kalmak istemeyen kimseyi zorla tutmayacaklarını ifade eden Beşiktaş Başkanı, "Emirhan ile görüştük. Orada ne alacaksan biz sana verelim dedik. O da bize, 'Avrupa hayalim var. Beşiktaş ve Türkiye'de oynamak istemiyorum' dedi. Kimseye yalvarırız, ne de sert bir tavır alırız" ifadelerini kullanmıştı.

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İtalya Serie A Emirhan İlkhan Beşiktaş Torino Spor Haberler

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