Torbalıspor-Bigaspor 3. Lig finali yarın

BÖLGESEL Amatör Lig'de (BAL) play-off final maçında yarın Torbalıspor ile Bigaspor 3'üncü Lig'e çıkmak için rakip olacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak final maçı saat 16.00'da başlayacak. Rakibini mağlup eden takım 3'üncü Lig'e yükselecek. Normal sürede eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık iki uzatma bölümü ve yine beraberlik halinde seri penaltılar kazananı belirleyecek. 2011'de düştüğü profesyonel lige 15 yıl sonra dönmeye çok yaklaşan İzmir temsilcisi Torbalıspor, Play-Off'ta daha önce Gaziemirspor, Manisaspor ve Nurlupınarspor'u elemeyi başardı. Torbalıspor'un 3'üncü Lig'e çıkması normal sezonda Bölgesel Amatör Lig'de aynı grupta yer aldığı İzmirspor'u da yakından ilgilendirecek. Torbalıspor 3'üncü Lig'e çıkarsa İzmirspor statü gereği ligde kalmak için baraj maçı oynamaya hak kazanacak. Play-off'ta Torbalıspor'a elenen Manisa'nın köklü temsilcisi Manisaspor da statü nedeniyle pazar günü Salihli Belediyespor'la ligde kalmak için Play-Out maçına çıkacak.

İZMİR'DE 3 FİNAL

BAL'da play-off'ta 3 final maçına İzmir ev sahipliği yapacak. Play-off'ta yarın Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta 1922 Akşehirspor ile Şiran Yıldızspor, 3'üncü Lig'e çıkmak için final oynayacak. Aynı stat 23 Mayıs Cumartesi günü aynı saatte Gölcükspor-Keçiören Belediyesi Bağlum Spor finaline sahne olacak. 24 Mayıs Pazar günü ise saat 18.00'de Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı Adaletgücü Spor-Siverek Belediyesi finali oynanacak.

