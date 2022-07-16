Toprak Razgatlıoğlu'ndan sezonun ilk zaferi

Toprak Razgatlıoğlu, 2022 Dünya Superbike Şampiyonası'nın beşinci durağı olan Britanya'da sezonun ilk zaferini elde etti. Donington Park'taki hafta sonunun ilk yarışına üçüncü cepten başlayan Toprak, ilk virajda Jonathan Rea ile Alex Lowes'u geride bıraktı ve yarış boyunca liderliğini koruyarak büyük farkla damalı bayrağı ilk sırada geçti. Toprak Razgatlıoğlu, yarın TSİ 16.00'da Donington Park'taki ikinci yarışına çıkacak.

2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu olarak Türkiye'ye motor sporları tarihindeki en büyük başarıyı getiren Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 Dünya Superbike Şampiyonası'nın beşinci durağı olan Britanya'da sezonun ilk zaferini elde etti. 4023 kilometrelik Donington Park'taki hafta sonunun ilk yarışına üçüncü cepten başlayan Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, ilk virajda Jonathan Rea ile Alex Lowes'u geride bıraktı ve yarış boyunca liderliğini koruyarak büyük farkla damalı bayrağı ilk sırada geçti.

Toprak Razgatlıoğlu, sezonun dördüncü durağı olan İtalya'da Superpole'de birinci olurken, İngiltere'de ilk yarış galibiyetini elde etti. Bu sezon 1 numaralı motosikletle yarışan Toprak Razgatlıoğlu, yarın TSİ 16.00'da Donington Park'taki ikinci yarışına çıkacak.

Demirören Haber Ajansı / Spor