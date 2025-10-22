Haberler

Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'ye Hazırlanıyor

Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'ye Hazırlanıyor
Dünya Superbike Şampiyonası'nda üçüncü kez şampiyon olan Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de yarışacak ilk Türk sporcu olmanın heyecanını yaşıyor. Hedefleri büyük ve başarı elde etmek için hazırlıklara başlıyor.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) 3. kez şampiyonluğa ulaşan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, gelecek sezon yarışacağı MotoGP'ye odaklandı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun İspanya'daki son yarışını 3. tamamlayarak üçüncü kez podyumun en üst basamağına çıkan Red Bull sporcusu Toprak, motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu olan MotoGP'de yarışacak ilk Türk sporcu olmanın heyecanını yaşıyor.

Kasım ayında bu organizasyonun hazırlıklarına İspanya'da başlayacak milli motosikletçi, Superbike'daki başarısını MotoGP'ye de yansıtmak istiyor.

Şampiyon olarak MotoGP'de daha güçlü ve motive yarışacak Toprak, ilk defa mücadele edeceği bu zorlu kulvarda yeni başarılar için gaza basacak.

"Hedefler büyük, inşallah adım adım ulaşırız"

Toprak Razgatlıoğlu, AA muhabirine, Superbike'a bir kez şampiyon olma hayaliyle başladığını, kendisine üç dünya şampiyonluğunun nasip olduğunu söyledi.

"Beni Toprak yapan yer Superbike oldu" diyen milli motosikletçi, özellikle BMW ile yakalanan başarının geleceğini aydınlattığını ve ilk Türk sporcu olarak MotoGP'de yarışacağını kaydetti.

Toprak, bu şampiyonada önemli olanın sadece yarışmak değil başarı da elde etmek olduğunu vurgulayarak, "En büyük hedefimiz orada başarılı bir pilot, başarılı bir Türk sporcu olmak. İnsan her zaman hayal kuruyor, bir MotoGP hayalimiz var. Her şey yolunda giderse GP şampiyonluğunu da kariyerime katmak istiyorum. Bunu zaman gösterecek." diye konuştu.

MotoGP'ye geçerken şampiyon olarak geçmek istediğini, bunu da başardığını belirten Toprak, bu organizasyona motive şekilde katılacağını ve testlerinin üç hafta sonra başlayacağını anlattı.

Toprak, MotoGP'de güzel başlangıç yapmayı hedeflediğini dile getirerek, "Farklı bir motosiklet kullanacağız, alışma sürecimiz çok daha uzun olacak. Aslında seneye tamamen alışma süreci olarak bakıyorum ama 2027'de daha farklı olacağını düşünüyorum. Hedefler büyük, inşallah adım adım ulaşırız. Her zaman hedefimiz dünya şampiyonluğu. MotoGP'nin ilk senesi için tamamen hazırlık ve öğrenme senesi diyeceğim. 2027 daha farklı olabilir. Herkes elinden geleni yapmaya hazır. Daha çok çalışıp en iyisi için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Spor
