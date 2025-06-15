Toprak Razgatlıoğlu, İtalya Etabı'nda 3'te 3 Yaptı

Toprak Razgatlıoğlu, İtalya Etabı'nda 3'te 3 Yaptı
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İtalya etabında ikinci ana yarışı da kazanarak hafta sonunu 3 zaferle kapattı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya etabı ikinci ana yarışını da zirvede tamamlayarak 3'te 3 yaptı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WorldSBK) sezonun 6. yarışına İtalya'nın Misano pisti ev sahipliği yaptı. Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, pazar gününün ilk yarışını zirvede tamamlarken, ikinci ana yarışta da ilk sırada geldi. İyi bir start alan Toprak, ilk turu lider geçti. Toprak, Bulega ile arayı açarken farkı da 8 saniyenin üzerine çıkardı. Milli sporcu, finişi ilk sırada geçti ve hafta sonunu 3 zaferle kapatmış oldu. Yarışı Bulega ikinci sırada tamamlarken, podyumun son basamağında Bautista yer aldı. Bu sonuçlarla beraber Toprak, şampiyona lideri Bulega ile arasındaki puan farkını 9'a indirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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