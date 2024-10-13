Üye Girişi
Haberler

Toprak Razgatlıoğlu, Estoril'de İki Yarışı da Kazandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki Estoril Pisti'nde düzenlenen ikinci yarışını birinci bitirerek sezondaki 17. galibiyetini elde etti. Toprak, genel klasmanda 473 puanla liderliğini sürdürerek İspanya'nın Jerez kentindeki son etapta şampiyonluk için önemli avantaj sağladı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'de düzenlenen 11. ayağında hafta sonunun ikinci yarışını da birinci bitirdi.

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın sondan bir önceki etabı, 4,182 kilometre uzunluğa sahip Estoril Pisti'nde düzenlendi.

Toprak Razgatlıoğlu, hafta sonunun 21 turluk ikinci ana yarışına BMW fabrika takımıyla ikinci sıradan start aldı.

Yarışın dördüncü turunda Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega'yı geçerek ikinci sıraya giren Toprak, Ducati'nin İspanyol pilotu Alvaro Bautista'yı da yarışın bitimine 15 tur kala geçerek yarışta liderliği 6. turda ele geçirdi.

Yarışın kalan turlarında da liderliğini sürdüren Toprak, son turda damalı bayrağa "tek teker" üstünde giderek Estoril'de ikinci ana yarışı da birinci sırada bitirdi. Toprak, yarış sonrası Türk bayrağı ile zafer turu attı. Estoril'de iki ana yarışı da kazanarak 2'de 2 yapan Toprak, bu sezonki 17. galibiyetini kazandı.

Toprak Razgatlıoğlu, 18-20 Ekim tarihlerinde İspanya'nın Jerez kentinde koşulacak Dünya Superbike Şampiyonası'nın 12. ve son etabında 19 Ekim Cumartesi günü yapılacak ilk yarışta 2. dünya şampiyonluğunu ilan etme olasılığını yükseltti.

Toprak Razgatlıoğlu, yarış sonrası yaptığı açıklamada "Çok mutluyum, Superpole yarışında neredeyse damalı bayrakta kaybettim. Bu hafta sonu iyi bir iş çıkardık. Şampiyonluk için iyi puanlara ihtiyacım vardı bunu başardık, takıma teşekkürler herkes iyi iş çıkardı. Jerez'de inşallah bitiririz." şeklinde konuştu.

Estoril'de son yarışı, Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega ikinci, Ducati'nin İspanyol pilotu Alvaro Bautista da üçüncü sırada bitirdi.

Genel klasmanda 473 puanla ilk sırada yer alan ve en yakın rakibinin 46 puan önünde bulunan Toprak, 2024 sezon şampiyonluğu için avantajını geliştirdi. Nicolo Bulega ise genel klasmanda 427 puanla ikinci ve Alvaro Bautista da 356 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda 12. ve son etap yarışları 18-20 Ekim tarihlerinde Jerez'de gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

Toprak Razgatlıoğlu Portekiz İspanya Dünya

İsrail tanklarından BM üssüne baskın

İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralı

 Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu

Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu

 FETÖ Elebaşı Gülen, Pensilvanya'daki yeni evinde görüntülendi

Elebaşı Gülen yeni malikanesinden çıkarken görüntülendi
Polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırganın 33 suç kaydı çıktı

Polis memurunu 7 kez bıçaklayan saldırganla ilgili isyan ettiren detay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir? TRT Spor yayın akışı 13 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Deha full HD bölüm izle! Deha 4. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu? Orionid meteor yağmuru ne zaman, hangi tarihte 2024? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 13 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Az önce deprem mi oldu? 13 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Roblox çöktü mü? 13 Ekim Roblox ne zaman açılacak? Roblox neden açılmıyor? Masterchef Nigar elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Akın elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Emre elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.