Toprak Razgatlıoğlu 2025 Dünya Superbike Şampiyonu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025 Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik etti ve sporcunun başarısından dolayı gurur duyduğunu ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025 Dünya Superbike şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu'nu yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda üst üste ikinci, kariyerinde ise üçüncü kez dünya şampiyonu olarak bizleri bir kez daha gururlandırdı. 2025 Dünya Superbike Şampiyonu olarak ünvanını koruyan Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik ediyorum. Ülkemizi her zaman en iyi şekilde temsil eden sporcumuza, bu büyük başarısında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Toprak Razgatlıoğlu'na nice zaferlerle dolu bir kariyer diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yorumlar (1)

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
