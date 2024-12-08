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Toprak Razgatlıoğlu 2024 Dünya Superbike Şampiyonu Oldu

Toprak Razgatlıoğlu 2024 Dünya Superbike Şampiyonu Oldu
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonluğunu kazanarak İspanya'da düzenlenen FIM ödül töreninde madalyasını aldı. Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun verdiği bilgiye göre, Razgatlıoğlu 527 puanla şampiyon olurken, toplamda 27 kez podyuma çıkmış ve 18 birincilik elde etmiştir.

2024 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da düzenlenen Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) ödül töreninde şampiyonluk madalyasını aldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre 2024 FIM Ödül Töreni, Mallorca'da gerçekleştirildi.

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke'nin de katıldığı madalya töreninde, 2024 Dünya Superbike şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'na madalyasını FIM Başkanı Jorge Viegas, takdim etti.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2024 sezonunda Toprak Razgatlıoğlu, pilotlar klasmanında 527 puanla şampiyon olurken, Nicolo Bulega 484 puanla ikinci, Alvaro Bautista ise 357 puanla üçüncü sırada yer almıştı.

2021 ve 2024 dünya şampiyonu Türk motosikletçi, WSBK'nin 2024 sezonunda toplamda 27 kez podyuma çıktı ve 18 birincilik, 7 ikincilik, 2 de üçüncülük elde etmişti.

ROKIT BMW pilotu ay-yıldızlı motosikletçi, WSBK'nin son şampiyonu olarak "1 numara"yı gelecek sezon da motosikletinde taşımaya hak kazandı.

Öte yandan ödül töreni öncesinde FIM Genel Kurulu da İspanya'da gerçekleştirildi. Genel kurula da ülkeyi temsilen Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Sadık Vefa ve TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke katıldı. FIM Başkanı Jorge Viegas, Federasyon Başkanı Sadık Vefa'ya yeni dönem için başarılar diledi.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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