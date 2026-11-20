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Trabzon 1. Amatör Ligi'nde 12 Kasım günü Tonya İlçe Stadı'nda oynanan ve çıkan saha olayları nedeniyle tamamlanamayan Tonyaspor ile Yomra Yıldırım Fırtınaspor maçı ile ilgili disiplin kararları açıklandı.

Karşılaşmanın 89. dakikasında kavga çıkan karşılaşmanın ardından Tonyaspor'a 2 maç seyircisiz oynama ve 2 maç saha kapatma cezası verildi. Tonyaspor'da Hayri Kurt'a 2, Tuncer Enes Erdoğan'a 4, Ahmet Aktaş'a 2, Resul Kalyoncu'ya 2 ve Hasan Erdoğan'a 4 maç men cezası uygulandı.

Aynı karşılaşmanın ardından Yomra Yıldırım Fırtınaspor'dan Harun İskender'e 2, Alihan Kaya'ya 3, Sefa Yıldırım'a 2, Mustafa Zihni'ye 2, Caner Kondi'ye 4 ve Orhancan Tayfur'a ise 2 maç men cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı