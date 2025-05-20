Tomislav Mijatovic Hırvatistan Milli Takımı'nın Başantrenörü Oldu

Tomislav Mijatovic Hırvatistan Milli Takımı'nın Başantrenörü Oldu
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Anadolu Efes, antrenörü Tomislav Mijatovic'in Hırvatistan Erkek Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine getirildiğini duyurdu ve kendisine başarılar diledi.

Anadolu Efes, antrenörlerden Tomislav Mijatovic'in Hırvatistan Erkek Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine getirildiğini açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hırvatistan Milli Takımı'nda başantrenörlük görevini üstlenecek olan antrenörümüz Tomislav Mijatovic'i tebrik eder, kulübümüzdeki görevi devam ederken çıkacağı yeni yolculuğunda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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