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Tomarzalı gençler Taekwondo Yıldızlar Şampiyonası'ndan dereceyle döndü

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Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Kılıç'ın destekleriyle ilk kez katıldıkları Taekwondo Yıldızlar Şampiyonası'ndan dereceyle dönen Tomarzalı gençler, antrenör Umut Özdemir'in açıklamalarıyla başarılarını kutladı.

Tomarzalı gençler; ilk kez katıldıkları Taekwondo Yıldızlar Şampiyonası'ndan dereceyle döndü.

Antrenör Umut Özdemir yapmış olduğu açıklamalarda; "Bu daha başlangıç. Bize bu imkanı sağlayan Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Kılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. İlçe Kaymakamımız Ali Buzkaya'ya ve Türkiye Taekwondo Federasyonu İl Temsilcimiz Özben Şimşek hocamıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Taekwondo Tomarza'da olimpiyat şampiyonları çıkaracaktır inşallah. Asıl amacımız; gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve onları ahlaklı, vatansever, dinine bağlı, bayrak sevdalısı olarak vatana ve millete hayırlı evlatlar yetiştirmektir" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Umut Özdemir Ali Kılıç Gençlik Tomarza Spor Spor Güncel Haberler

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