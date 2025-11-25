Tomarza Kano Su Sporları Sezonunu Tamamlıyor
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde düzenlenen Kano Su Sporları, 2025 sezonunun sona ermesine sayılı günler kaldı. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte su sporlarına katılım azalırken, yetkililer 2026 baharında sezonun yeniden başlayacağını duyurdu.
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kurulan Kano Su Sporları'nın 2025 yılı sezonunda sona yaklaşıldı.
2025 yılı içerisinde binlerce kişiye ev sahipliği yapan Tomarza - Kano Su Sporları'nın kış mevsimin gelmesi, hava sıcaklıklarının hissedilir seviyede düşmesi ve ırmak içerisinde su debisinin düşmesi nedeniyle bu sezon kapanmasına sayılı günler kaldı.
2026 yılının baharında yeniden Kano Su Sporları'nın başlayacağını söyleyen yetkililer; 2025 yılı içerisinde yoğun talep gören su sporlarına katılmak için Tomarza-Zamantı Irmağı'na gelen vatandaşlara teşekkür etti. - KAYSERİ
