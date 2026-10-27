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Tomarza'da ilköğretim öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Kupası için atletizmde yarıştı

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Tomarza'da ilköğretim öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Kupası için atletizmde yarıştı
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Tomarza'da ilköğretim okulları öğrencileri arasında 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Atletizm Yarışları düzenlendi. İzzet Özilhan Caddesi'ndeki yarışlarda dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları 29 Ekim töreninde verilecek.

Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, ilköğretim okulları öğrencileri arasında 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Atletizm Yarışları düzenlendi.

İzzet Özilhan Caddesi'nde gerçekleştirilen yarışlarda, öğrenciler dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Büyük bir heyecana sahne olan yarışlarda dereceye giren öğrencilerin kupa ve madalyaları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenecek törende takdim edilecek.

Yarışma programına; Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Kılıç başta olmak üzere okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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