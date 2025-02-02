Suriye'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Suriye'nin kuzeyi ateş altında! Terör örgütü iyice köşeye sıkıştı
İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış

Cezaevinde intihar eden İlker Gönen ile ilgili çarpıcı detay
Pınar Gültekin davasında Yargıtay 'canavarca değil' dedi, müebbet kararını bozdu

Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı

Merve Özbey'in eşinin firarına yardım ettiği kişi bakın kim çıktı

Tomarza'da Anne ve Kızları Voleybol Turnuvası Renkli Anlara Sahne Oldu

Tomarza'da Anne ve Kızları Voleybol Turnuvası Renkli Anlara Sahne Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Evimin Sultanları Anne ve Kızları Voleybol Turnuvası' başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. 30 kız öğrencinin anneleriyle katıldığı turnuvada kıyasıya mücadeleler yaşandı ve katılımcılar keyifli anlar geçirdi.

Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 'Evimin Sultanları Anne ve Kızları Voleybol Turnuvası' mücadeleci ve renkli maçlara sahne oldu.

Tomarza Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Sömestir tatilini en iyi şekilde değerlendirmek için kurumumuzda turnuva düzenlendik. 30 kız öğrencimiz anneleri ile 'Anne ve Kızları Voleybol Turnuvası'na katıldı. Kıyasıya geçen turnuvada bütün öğrencilerimiz ve anneleri çok iyi bir performans sergileyerek finale kalmak için büyük mücadele verdi. Birlik ve beraberlik içerisinde çok güzel bir turnuvaya ev sahipliği yapmış olduk. Öğrencilerimiz aileleriyle keyifli bir zaman geçirmiş, aynı zamanda spor yapma imkanı bulmuştur. Dereceye kalan takımların kupa ve madalyaları yapılan tören ile verilmiştir. Turnuvaya katılan tüm öğrenci ve ailelerine teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış
img

Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
img

Cezaevinde intihar eden İlker Gönen ile ilgili çarpıcı detay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
260 saat idrarını içerek enkaz altında yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı

İdrarını içerek yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı
Shiitake mantarını eken yaşadı! Tanesi 17 bin liradan satılıyor

Eken zengin oluyor! Tanesi tam 17 bin liradan satılıyor
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon
Bitcoin yorumcusundan milyonluk vurgun

Ünlü yorumcu canlı yayın açarak milyonluk vurgun yaptı
TAG Otoyolu'nda korkunç kaza! Araçlar alev topuna döndü, ölü ve yaralılar var

Otoyolu cehenneme çeviren kaza! Araçlar kül oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.