Üye Girişi
Haberi Paylaş
Tolunay Kafkas: 'Kazanabilecek net pozisyonları gole çeviremedik'

Tolunay Kafkas: "Kazanabilecek net pozisyonları gole çeviremedik"

Spor Haberleri

Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Kasımpaşa maçının ardından, "Kazanabilecek net pozisyonları gole çeviremedik ama aldığımız bir puan çok önemli" dedi.

Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Kasımpaşa maçının ardından, "Kazanabilecek net pozisyonları gole çeviremedik ama aldığımız bir puan çok önemli" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonu açıklamalarda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "İlk yarı biraz sıkıntı yaşadık. Pas yollarını kapatma konusunda zorlandık. İkinci yarı oyununu tamamen kontrol altına aldık. Kazanabilecek net pozisyonları gole çeviremedik ama aldığımız bir puan çok önemli. Yolumuza devam edeceğiz. Önümüzde bir kupa maçı var. Final oynamak istiyoruz. Var gücümüzle kupaya asılacağız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Tolunay Kafkas Ankaragücü Kasımpaşa Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title