Üye Girişi
Haberler

Tolgahan Alan, Niğde Belediyespor ile anlaştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Hacılar Erciyesspor'un önemli oyuncularından Tolgahan Alan, Niğde Belediyespor ile anlaşmaya vardı. Alan, Niğde Belediyespor için şampiyonluk hedefliyor.

Hacılar Erciyesspor'un en önemli oyuncularından birisi olan Tolgahan Alan, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) şampiyonluk hesapları yapan Niğde Belediyespor ile anlaşmaya vardı.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor'un en önemli oyuncularından birisi olan Tolgahan Alan, komşu kent takımı Niğde Belediyespor'a imzayı attı.

Türkiye 3. Lig hesapları yapan Niğde Belediyespor'un teklifine olumlu yanıt veren Tolgahan Alan, imzayı attı ve kırmızı mavili formayı giydi. Ligin ikinci yarısında Niğde Belediyespor için ter dökecek olan Tolgahan Alan, sezon sonunda şampiyonluk yaşamak istediğini ifade etti.

Niğde Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu İdris Gündoğan da, Tolgahan Alan'ı kadroya katarak önemli bir transfere imza attıklarını söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Niğde Belediyespor Hacılar Futbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title