Tolga Özbek Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı
Sırbistan'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Tolga Özbek serbest stil 61 kiloda bronz madalya almayı başardı. Yarı finalde Kırgız rakibine yenilen Özbek, bronz madalya mücadelesinde Bulgar rakibini 11-1 yenerek üçüncülük elde etti.
Sırbistan'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda milli sporculardan Tolga Özbek, bronz madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Novi Sad kentindeki organizasyonda serbest stil 61 kiloda mücadele eden milli güreşçi Tolga Özbek, yarı finalde Kırgız rakibi Omurbek Asan Uluu'ya yenilerek bronz madalya maçına kaldı.
Tolga Özbek, bronz madalya mücadelesinde Bulgaristan'dan Erdal Shukri Galip'i 11-1 mağlup ederek üçüncü oldu.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor