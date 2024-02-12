Tokat Başçiftlik Şehit Murat Kılınç Çok Programlı Anadolu Lisesi Gençler A Erkek Floor Curling Takımı Bölge İkincisi Oldu

Tokat Başçiftlik Şehit Murat Kılınç Çok Programlı Anadolu Lisesi Gençler A Erkek Floor Curling Takımı, Sivas'ta yapılan müsabakalarda bölge ikincisi oldu.

Okullararası Gençler Floor Curling Grup müsabakalarında, genç erkeler kategorisinde 48 takım arasından ikinci olan Tokat Başçiftlik Şehit Murat Kılınç Çok Programlı Anadolu Lisesi takımı 8 Mart'ta Bursa'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda Tokat'ı temsil edecek.

Müsabakalardan bölge ikinciliği elde eden takım öğrencileri Enes Yüksel Memiş, Yusuf Şimşek ve Yasin Şimşek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevdet Avşar'ı ziyaret etti.

Takım halinde bölge ikinciliği elde eden sporcuları tebrik eden Avşar, Türkiye Şampiyonası'nda öğrencilere başarılar diledi.