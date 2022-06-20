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Tokat Belediyesi 4 mahalleye daha spor kompleksi yapacak

AA - Ekber Türkoğlu - Spor
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Tokat Belediyesi 4 mahalleye daha spor kompleksi yapacak

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 4 mahalleye daha semt spor kompleksi yapacaklarını bildirdi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 4 mahalleye daha semt spor kompleksi yapacaklarını bildirdi.

Eroğlu, 600 Evler Kavşağı ve asfalt yenileme, Güneşli Mahallesi yeni yol açma ve Kaşıkçıbağları Mahallesi Semt Spor Kompleksi çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Tokat'ın her noktasında ihtiyaç olan çalışmaları yerine getirmeye gayret ettiklerini ifade eden Eroğlu, "Geçtiğimiz yıllarda iki mahallemize spor kompleksleri yapmıştık. Yapımını tamamlayıp halkımızın hizmetine sunduğumuzda mahallelerimizde ilgiyle karşılandığını, faydalı bir çalışma olduğunu yaşayarak görmüş olmuş olduk. Verimli, halkımızdan ilgi gören bir çalışma olması bu semt spor komplekslerimizin yenilerini yapma konusunda bize rehberlik etti." dedi.

Belediye olarak 4 mahalleye daha semt spor kompleksi yapma kararı aldıklarını anlatan Eroğlu, "Yaz aylarının başlamasıyla birlikte bu çalışmamızın iki tanesinin imalatına hemen başladık. Bir tanesi şu anda içerisinde bulunduğumuz Kaşıkçıbağları Mahallemizde bulunan 3 bin 500 metrekarelik alanda içerisinde halı sahası olan voleybol ve basketbol sahaları bulunan, evlatlarımız için çocuk oyun gruplarının ve spor aletlerinin olduğu içerisinde yeşil alanların olduğu çalışmamıza başladık. Çalışmamızın ilk parçası olan halı sahayı tamamladık. Basketbol ve voleybol sahası, çocuk oyun alanları ve spor aletlerinin alana montajı ve peyzaj çalışmalarımızı iki ay içerisinde tamamlayarak mahalle halkımızın ve bütün hemşerilerimizin hizmetine sunacağız." diye konuştu.

AA / Ekber Türkoğlu - Spor

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