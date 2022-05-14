Tokat'ta düzenlenen geleneksel okçuluk yarışlarında final atışları yapıldı - Haberler

TOKAT (AA) - Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından organize edilen Tokat Danişment Gazi Büyükler Açık Hava Puta ve Hava Koşusu'nda final atışları gerçekleştirildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda yapılan organizasyona 110 kulüpten yaklaşık 800 sporcu katıldı. Yarışmada kadın sporcular 60, erkek sporcular ise 70 metreden hedefe atış yaptı.

Final atışlarının tamamlanmasıyla dereceye girenler, milli takım seçmelerine katılma hakkı elde etti. Erzincan'da yapılacak yarışmaların ardından 19 kişi, milli takım kampına davet edilecek.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, AA muhabirine, Tokat'taki yarışların 3 gündür sürdüğünü belirterek, "Yarışlara ilgiden dolayı mutlu olduk. Haziran ayında da Erzincan'da yarışları yapacağız. Katılan sporculara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.