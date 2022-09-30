Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat haber! Tokat Belediye Plevne lige iyi başlamak istiyor

Spor Haberleri

Tokat haber! Tokat Belediye Plevne lige iyi başlamak istiyor

Tokat haber... Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne, yeni sezona iyi başlamayı hedefliyor.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne, yeni sezona iyi başlamayı hedefliyor.

Başantrenör Furkan Gür, AA muhabirine, yaklaşık 2 aydır yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi. Lig öncesi Kupa Voley maçlarını oynadıklarını hatırlatan Gür, "Kupa Voley B Grubu'nda mücadele ettik. Grubu son sırada tamamladık ve elendik. Çok genç bir takımız. Bu sezon kadromuzda yabancı oyuncumuz bulunmuyor. Oyuncularım ve ben bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin bu hafta başlayacağına işaret eden Gür, şunları kaydetti:

"1 Ekim Cumartesi günü evimizde Galatasaray HDI Sigorta ile oynayacağız. Moral ve motivasyonumuz oldukça üst seviyede. Tüm Tokat halkını maça davet ediyoruz. Takımımız maçın ciddiyetinin bilincinde. Lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz. Hedefimiz son topa kadar savaşmak ve mücadelemizden bir an olsun vazgeçmemek. Kenetlenmiş durumdayız. Sonuç ne olursa olsun, iyi oyunumuzdan asla vazgeçmeyiz. Şimdiden rakibimiz Galatasaray HDI Sigorta'ya ve tüm takımlara yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Spor

voleybol Sigorta Tokat Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title