TOFAŞ, Petrolina AEK'yi 93-61 ile Geçti
TOFAŞ, FIBA Erkekler Avrupa Kupası A Grubu 5'inci haftasında Petrolina AEK takımını 93-61'lik skorla mağlup ederek grubundaki liderliğini sürdürdü.
SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Kirile Tvauri (Gürcistan)
TOFAŞ: Reed 12, Özgür Cengiz 5, Perez 12, Trifunovic 3, Yiğitcan Saybir 4, Demircan Demir 7, Tolga Geçim 4, Berk Demir 9, Cem Küçüközkan 7, O'Brien 11, Bankston 17, Ali Taşkın 2 Petrolina
PETROLINA AEK: Hollingsworth 14, Bell 3, Simitzis 6, Giannaras 6, Nottage 8, Sizopoulos 6, Stylianou, Loizides 2, Bejjani, Panteli, Gresham 16
1'İNCİ PERİYOT: 28-13
DEVRE: 46-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-51
TOFAŞ, FIBA Erkekler Avrupa Kupası A Grubu 5'inci haftasında Petrolina AEK takımını 93-61 yendi. TOFAŞ 5'inci galibiyetini alarak grubunda liderliğini sürdürürken, Petrolina AEK ise 4'üncü mağlubiyetini yaşadı.