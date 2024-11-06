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TOFAŞ, Petrolina AEK'yi 93-61 ile Geçti

TOFAŞ, Petrolina AEK'yi 93-61 ile Geçti
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TOFAŞ, FIBA Erkekler Avrupa Kupası A Grubu 5'inci haftasında Petrolina AEK takımını 93-61'lik skorla mağlup ederek grubundaki liderliğini sürdürdü.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Kirile Tvauri (Gürcistan)

TOFAŞ: Reed 12, Özgür Cengiz 5, Perez 12, Trifunovic 3, Yiğitcan Saybir 4, Demircan Demir 7, Tolga Geçim 4, Berk Demir 9, Cem Küçüközkan 7, O'Brien 11, Bankston 17, Ali Taşkın 2 Petrolina

PETROLINA AEK: Hollingsworth 14, Bell 3, Simitzis 6, Giannaras 6, Nottage 8, Sizopoulos 6, Stylianou, Loizides 2, Bejjani, Panteli, Gresham 16

1'İNCİ PERİYOT: 28-13

DEVRE: 46-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-51

TOFAŞ, FIBA Erkekler Avrupa Kupası A Grubu 5'inci haftasında Petrolina AEK takımını 93-61 yendi. TOFAŞ 5'inci galibiyetini alarak grubunda liderliğini sürdürürken, Petrolina AEK ise 4'üncü mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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