Basketbol: Şampiyonlar Ligi

Güncelleme:
TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi J Grubu'ndaki 2. maçında Yunan kulübü Karditsa Iaponiki'yi 93-79 yenerek gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

Karditsa kentindeki Giannis Bourousis Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği, ev sahibi ekibin 22-19 üstünlüğüyle tamamlandı. Fakat soyunma odasına 49-46 önde giden taraf TOFAŞ oldu.

Son periyot öncesi farkı 13 sayıya (62-75) yükselten TOFAŞ, karşılaşmayı 93-79 kazandı.

Gruptaki ilk galibiyetini alan Bursa ekibinde Besson 22 sayı, 5 ribaunt, Blazevic 19 sayı, 7 ribauntla oynadı.

Karditsa Iaponiki ise 2. maçından da mağlup ayrıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
