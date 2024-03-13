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Tofaş, evinde Unicaja Malaga'ya mağlup oldu

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Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu I Grubu 5. hafta maçında Tofaş, sahasında konuk ettiği Unicaja Malaga'ya 76-80'lik skorla mağlup oldu.

Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu I Grubu 5. hafta maçında Tofaş, sahasında konuk ettiği Unicaja Malaga'ya 76-80'lik skorla mağlup oldu.

Salon: Tofaş

Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Martin Horozov (Bulgaristan), Gvidas Gedvilas (Litvanya)

Tofaş: Özgür Cengiz 4, Winston 19, Prewitt 12, Homesley 10, Tolga Geçim 3, Ege Demir 2, O'Brien 5, Sakic 6, Wiley 15, Mustafa Kurtuldum

Unicaja Malaga: Osetkowski 7, Ejim, Kalinoski 5, Taylor 11, Barreiro, Diaz 6, Carter 8, Dedovic 2, Lima, Kravish 13, Perry 19, Sima 9

1. Periyot: 28-23 (Tofaş lehine)

Devre: 45-43 (Tofaş lehine)

3. Periyot: 68-61 (Tofaş lehine) - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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