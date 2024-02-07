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TOFAŞ, Cholet Basket'i mağlup etti

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FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu I Grubu 3'üncü hafta maçında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Cholet Basket'i 84-71 mağlup etti.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Ademir Zurapovic, Georgios Poursanidis, Lorenzo Baldini

TOFAŞ: Özgür Cengiz, Winston 11, Prewitt 6, Homesley 22, Ege Demir 1, O'Brien 12, Sakic 10, Wiley 16, Mustafa Kurtuldum 6

CHOLET BASKET: Sousa 2, Ayayi 7, Randall 14, Sako 13, Tillie 3, Sinha 2, Salaun 11, Campbell 13, Hruban 6

1'İNCİ PERİYOT: 19-17

DEVRE: 42-31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-47

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu I Grubu 3'üncü hafta maçında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Cholet Basket'i 84-71 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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