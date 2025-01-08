Tofaş, Casademont Zaragoza'ya Kaybetti
FIBA Europe Cup 2. Tur K Grubu 3. haftasında Tofaş, sahasında konuk ettiği Casademont Zaragoza'ya 97-83 mağlup oldu. Maçta öne çıkan oyuncular arasında Tofaş'tan Marcquise Reed ve Zaragoza'dan Jilson Bango yer aldı.
FIBA Europe Cup 2. Tur K Grubu 3. haftasında Tofaş, sahasında konuk ettiği Casademont Zaragoza'a 83-97'lik skorla mağlup oldu.
Salon: Tofaş
Hakemler: Lorenzo Baldini (İtalya), Darius Zapolski (Polonya), Josip Jurcevic (Hırvatistan)
Tofaş: Marcquise Reed 24, Özgür Cengiz 18, Yiğitcan Saybir 14, Uros Trifunovic 13, Anzejs Pasecniks 5, J.J O'Brien 3, Kristeon Bankston 4, Tolga Geçim 2
Casademont Zaragoza: Jilson Bango 19, Yoanki Mensia 15, Trae Bell-Haynes 12, Marco Spissu 12, A.J. Slaughter 12, Santi Yusta 8, Joaquin Rodriguez 5, Emir Sulejmanovic 9, Miguel Gonzalez 5
1. Periyot: 13-29 (Zaragoza lehine)
Devre: 44-47 (Zaragoza lehine)
3. Periyot: 61-70 (Zaragoza lehine) - BURSA