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Tofaş, Casademont Zaragoza'ya Kaybetti

Tofaş, Casademont Zaragoza'ya Kaybetti
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FIBA Europe Cup 2. Tur K Grubu 3. haftasında Tofaş, sahasında konuk ettiği Casademont Zaragoza'ya 97-83 mağlup oldu. Maçta öne çıkan oyuncular arasında Tofaş'tan Marcquise Reed ve Zaragoza'dan Jilson Bango yer aldı.

FIBA Europe Cup 2. Tur K Grubu 3. haftasında Tofaş, sahasında konuk ettiği Casademont Zaragoza'a 83-97'lik skorla mağlup oldu.

Salon: Tofaş

Hakemler: Lorenzo Baldini (İtalya), Darius Zapolski (Polonya), Josip Jurcevic (Hırvatistan)

Tofaş: Marcquise Reed 24, Özgür Cengiz 18, Yiğitcan Saybir 14, Uros Trifunovic 13, Anzejs Pasecniks 5, J.J O'Brien 3, Kristeon Bankston 4, Tolga Geçim 2

Casademont Zaragoza: Jilson Bango 19, Yoanki Mensia 15, Trae Bell-Haynes 12, Marco Spissu 12, A.J. Slaughter 12, Santi Yusta 8, Joaquin Rodriguez 5, Emir Sulejmanovic 9, Miguel Gonzalez 5

1. Periyot: 13-29 (Zaragoza lehine)

Devre: 44-47 (Zaragoza lehine)

3. Periyot: 61-70 (Zaragoza lehine) - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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