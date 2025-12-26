Bahçeşehir Koleji: 92-82

Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 13. hafta mücadelesinde TOFAŞ, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 92-82 yenmeyi başardı. İlk yarıyı geride kapatan TOFAŞ, ikinci yarıda oyunun kontrolünü ele aldı.

SALON: Nilüfer TOFAŞ Spor

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Özge Şentürk Bayraktar

TOFAŞ: Perez 17, Yiğitcan Saybir 4, Blazevic 14, Besson 14, Özgür Cengiz 5, Whaley 12, Efe Postel 0, Tolga Geçim 7, Lewis 17, Thomasson 2

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Caleb Homesley 5, Balsa Koprivica 2, Mitchell 9, Furkan Haltalı 0, Maxim Mutaf 0, Malachi Flynn 16, İsmet Akpınar 9, Cavanaugh 17, Trevion Williams 10, Kenan Sipahi 4, Göktuğ Baş 4, Hunter Hale 6

1'İNCİ PERİYOT: 17-22

DEVRE: 37-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-68

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 13'üncü hafta mücadelesinde TOFAŞ, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 92-82 mağlup etti. İlk yarıyı geride kapatan ev sahibi ekip, ikinci yarıda oyunun kontrolünü eline alarak skor üstünlüğünü sağladı ve sahadan galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
