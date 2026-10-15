TMOK Başkanı Veli Ozan Çakır, ETTU'nun Onur Rozeti'ne layık görüldü

TMOK Başkanı Veli Ozan Çakır, ETTU'nun Onur Rozeti'ne layık görüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Spor Hizmetleri Genel Müdürü ve TMOK Başkanı Veli Ozan Çakır, Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) tarafından Onur Rozeti ödülüne layık görüldü. Aynı zamanda ITTF Yönetim Kurulu üyeliğini sürdüren Çakır'a ETTU tarafından Badge of Honour olarak da bilinen Onur Rozeti verildi.
Spor Hizmetleri Genel Müdürü ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Veli Ozan Çakır, Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) tarafından "Onur Rozeti" ödülüne layık görüldü.
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre aynı zamanda Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) Yönetim Kurulu üyeliği görevini de sürdüren Çakır'a ETTU tarafından "Onur Rozeti" (Badge of Honour) verildi.
Kaynak: AA