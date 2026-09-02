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TMOK Başkanı ve Yusuf Dikeç, IOC Başkanı ile Görüştü

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TMOK Başkanı Veli Ozan Çakır ve milli atıcı Yusuf Dikeç, IOC Başkanı Kirsty Coventry ile Lozan'daki genel merkezde bir araya geldi. Dikeç, Olimpik Sporcular Duvarı'nı imzaladı ve olympian sertifikası aldı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Veli Ozan Çakır ve milli atıcı Yusuf Dikeç, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Kirsty Coventry ile bir araya geldi.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, IOC'nin İsviçre'nin Lozan kentindeki genel merkezinde yapılan görüşmeye Veli Ozan Çakır ve Yusuf Dikeç'in yanı sıra TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan da katıldı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, IOC Genel Merkezi'nde yer alan Olimpik Sporcular Duvarı'nı imzaladı.

Öte yandan Kirsty Coventry, Dikeç'e "olympian sertifikası" takdim etti.

Kaynak: AA
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