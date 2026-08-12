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TMOK ve Bakanlık spor teknolojileri için buluştu

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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Veli Ozan Çakır, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı makamında ziyaret etti.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Veli Ozan Çakır, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı makamında ziyaret etti.

TMOK'tan yapılan açıklamaya göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, TMOK Başkanı Çakır ve TMOK Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Müderrisgil'i makamında kabul etti.

Görüşmede, hızla gelişen spor teknolojilerinin sporun geleceğine ve olimpik harekete sağlayabileceği katkılar değerlendirildi. Sporcuların performansının geliştirilmesinden antrenman ve ölçüm teknolojilerine, sporcu sağlığından veri analitiğine ve spor organizasyonlarının teknolojik altyapısına kadar farklı alanlarda ortak projeler ele alındı.

Türkiye'nin spor teknolojileri alanındaki potansiyelini güçlendirecek, yenilikçi çözümleri destekleyecek ve teknoloji ile spor ekosistemleri arasındaki etkileşimi artıracak ortak çalışmaların geliştirilmesi konusunda görüş alışverişi yapıldı.

Kaynak: AA
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