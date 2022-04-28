TMOK 2021 Türkiye Fair Play Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından "İyiye, doğruya, güzele" sloganı ile bu yıl 40'ıncısı verilen Türkiye Fair Play Ödülleri'nin kazananları açıklandı.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından "İyiye, doğruya, güzele" sloganı ile bu yıl 40'ıncısı verilen Türkiye Fair Play Ödülleri'nin kazananları açıklandı.
TMOK 2021 Türkiye Fair Play Ödülleri'nde Büyük Ödülleri, Kariyer dalında Olimpiyat Şampiyonu Milli Okçu Mete Gazoz, Davranış dalında ise teknik direktör Mustafa Denizli kazandı.TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar ve Komisyon Başkan Yardımcıları Sevim Güllü ile Remzi Yılmaz'ın katılımıyla Olimpiyatevi'nde düzenlenen basın toplantısında kariyer, davranış, tanıtım ve toplumsal dallarda büyük ödül, şeref diploması ve kutlama mektubu kazanan isimler ve gerekçeleri duyuruldu.TMOK 2021 Türkiye Fair Play Ödülleri kapsamında bu yıl da pandemi koşulları sebebiyle ödül töreni düzenlenmeyecek.TMOK 2021 Türkiye Fair Play Ödülleri Kazananları şöyle;
SPORTİF FAİR PLAY KARİYER DALIBüyük ÖdülMete Gazoz Olimpiyat Şampiyonu Milli Okçu
SPORTİF FAİR PLAY KARİYER DALIŞeref DiplomasıEda Erdem DündarFenerbahçe ve Kadın Voleybol Milli Takım Kaptanı
SPORTİF FAİR PLAY KARİYER DALIŞeref DiplomasıZafer AkyolTRT Spikeri
SPORTİF FAİR PLAY KARİYER DALIKutlama MektubuEmre TilevSpor Spikeri
SPORTİF FAİR PLAY KARİYER DALIKutlama MektubuGülşah AkkayaMilli Basketbolcu
SPORTİF FAİR PLAY KARİYER DALIKutlama MektubuHamit TurhanSpor Yazarı (Fanatik)
SPORTİF FAİR PLAY DAVRANIŞ DALIBüyük ÖdülMustafa DenizliTeknik Direktör
SPORTİF FAİR PLAY DAVRANIŞ DALIŞeref DiplomasıAhmet ÖnderMilli Sporcu
SPORTİF FAİR PLAY DAVRANIŞ DALIŞeref DiplomasıÖnder KaraveliBeşiktaş JK Teknik Direktörü
SPORTİF FAİR PLAY DAVRANIŞ DALIKutlama MektubuMervenur Usluer ve Elis ÖzbayU23 Kürek Milli Takımı
SPORTİF FAİR PLAY DAVRANIŞ DALIKutlama MektubuEnsar ÖztürkÖğrenci-Sporcu
SPORTİF FAİR PLAY DAVRANIŞ DALIKutlama MektubuHışman ÇizikJokey
SPORTİF FAİR PLAY TANITIM DALIBüyük ÖdülYıldızların Yolu ProgramıTRT1Programın Yapımcısı ve Yönetmeni: Selattin Odunkesenler
SPORTİF FAİR PLAY TANITIM DALIŞeref DiplomasıJames Gibson MBEYüzme Antrenörü
SPORTİF FAİR PLAY TANITIM DALIŞeref DiplomasıSerbay ŞenkalGS TV Spikeri
SPORTİF FAİR PLAY TANITIM DALIKutlama MektubuSeçkin YıldızPolis Memuru
SPORTİF FAİR PLAY TANITIM DALIKutlama MektubuSavaş EskigülekVoleybolaktuel.com Genel Yayın YönetmeniTürkiye Milli Olimpiyat Komitesi
2021 TOPLUMSAL FAİR PLAY ÖDÜLÜÖzlem Türeci ve Uğur Şahin
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