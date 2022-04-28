TMOK 2021 Türkiye Fair Play Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından "İyiye, doğruya, güzele" sloganı ile bu yıl 40'ıncısı verilen Türkiye Fair Play Ödülleri'nin kazananları açıklandı.

TMOK 2021 Türkiye Fair Play Ödülleri'nde Büyük Ödülleri, Kariyer dalında Olimpiyat Şampiyonu Milli Okçu Mete Gazoz, Davranış dalında ise teknik direktör Mustafa Denizli kazandı.

SPORTİF FAİR PLAY KARİYER DALI

SPORTİF FAİR PLAY KARİYER DALI

SPORTİF FAİR PLAY KARİYER DALI

SPORTİF FAİR PLAY KARİYER DALI

SPORTİF FAİR PLAY KARİYER DALI

SPORTİF FAİR PLAY KARİYER DALI

SPORTİF FAİR PLAY DAVRANIŞ DALI

SPORTİF FAİR PLAY DAVRANIŞ DALI

SPORTİF FAİR PLAY DAVRANIŞ DALI

SPORTİF FAİR PLAY DAVRANIŞ DALI

SPORTİF FAİR PLAY DAVRANIŞ DALI

SPORTİF FAİR PLAY DAVRANIŞ DALI

SPORTİF FAİR PLAY TANITIM DALI

SPORTİF FAİR PLAY TANITIM DALI

SPORTİF FAİR PLAY TANITIM DALI

SPORTİF FAİR PLAY TANITIM DALI

SPORTİF FAİR PLAY TANITIM DALI

2021 TOPLUMSAL FAİR PLAY ÖDÜLÜ

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