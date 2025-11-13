TMOK 1. Bilim Günleri Sempozyumu Başladı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "1. Bilim Günleri Sempozyumu" başladı.

Spor bilimi, olimpik değerler ve akademik iş birliğini aynı çatı altında buluşturmayı hedefleyen sempozyum, çok sayıda yerli ve yabancı akademisyen ile spor insanının katılımıyla Ataköy Olimpiyatevi'nde gerçekleştiriliyor.

Etkinliğin açılış programında konuşan TMOK Başkanı Ahmet Gülüm, "Bilim ve spor adına konuşuyor olmak benim adıma heyecan verici. Ben sporla büyümüş bir insanım ancak spor kültürünün ne olduğunu sporu bıraktıktan sonra anlamaya başladım. Ben spor kültürünü yolda anlamaya çalıştım ve hayatıma monte etmeye çalıştım." dedi.

Bilim ve spor dünyasının birbirinden uzak olduğunu vurgulayan Gülüm, şunları kaydetti:

"Burada değerli akademisyenler var. Geleceği planlayan gençler var. Bulunduğumuz ülkede sizin bulunduğunuz alanın sorununu doğru tespit etmek lazım. Bilim dünyası ve spor dünyası bunlar birbiriyle konuşmuyor çünkü 2 tarafta birbirini tanımıyor. Bu noktaya gelmiş durumdayız. Spor dünyası spordan anlamayan insanlar tarafından yönetilmeye çalışıldığı için bu çok ağır geliyor. Bu iki başlığı bir araya getirmediğimiz sürece Türkiye'yi arzu ettiğimiz noktaya götüremeyiz."

TMOK tarafından ilk kez düzenlenen "TMOK 1. Bilim Günleri", Türkiye'de spor bilimi, olimpik değerler ve akademik iş birliğini aynı çatı altında buluşturmayı amaçlıyor. Etkinlik, sporun yalnızca performansla değil, aynı zamanda bilimsel bilgi, etik değerler ve sürdürülebilir kalkınma ile güçlendiği mesajını veriyor.

"TMOK 1. Bilim Günleri", spor bilimi, psikoloji, fizyoloji ve performans alanlarında ulusal ve uluslararası uzmanları bir araya getirerek, Türk sporunun bilimsel temellerini güçlendirmeyi; bilimsel bilgi ile sporu buluşturmayı, performansın arkasındaki psikolojik ve fizyolojik dinamikleri tartışmayı ve Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na giden süreçte bilimin rehberliğini ön plana çıkarmayı hedefliyor.

TMOK'un koordinasyonunda; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Avrupa Spor ve Egzersiz Psikolojisi Derneği (FEPSAC), Türkiye Spor Bilimleri Derneği, Üniversitelerin Spor Bilimleri Fakülteleri, Spor Federasyonları ve Olimpik Dayanışma Programı (Olympic Solidarity) gibi paydaşlar da etkinlikte yer alıyor.

Organizasyon, bugün ve yarın yapılacak konferanslarla devam edecek.