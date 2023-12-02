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TKİ Tavşanlı Linyitspor Bolvadin Belediye Termalspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Bölgesel Amatör Lig 4. Grup ekiplerinden TKİ Tavşanlı Linyitspor, Bolvadin Belediye Termalspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Futbolcular antrenmanda fizik kondisyon hareketleri, top kapma ve bire bir mücadele çalışmaları yaptı. Teknik Direktör Nevzat Türkoğlu, futbolcuların maça hazır olduğunu ve 3 puan almak istediklerini söyledi.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup ekiplerinden TKİ Tavşanlı Linyitspor, deplasmanda Bolvadin Belediye Termalspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Karakova Sentetik Sahada tamamladı.

TKİ Tavşanlı Linyitsporlu futbolcular, Tavşanlı Karakova tesislerindeki antrenmanda, fizik kondisyon hareketleri, top kapma ve bire bir mücadele çalışmaları yaptı.

Teknik Direktör Nevzat Türkoğlu, çalışma sonrası yaptığı açıklamada, 2 futbolcu sakatlığının haricinde eksikliklerinin bulunmadığını futbolcuların maça hazır olduklarını, ter antrenmanı ile maç öncesi hazırlıkları tamamladıklarını, Bolvadin'de de yarım sezon görev yaptığını ve onların da iyi takım olduğunu, futbolu seven bir yer olduğunu, güzel bir maç olacağını umduklarını ve 3 puan almak istediklerini söyledi.

Kaleci Kerem Vergilier de, maç öncesi çalışmaların iyi gittiğini iyi bir antrenman sürecini olduğunu ve deplasmana kazanmak için gittiklerini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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