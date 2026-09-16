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TJK’dan İHA’ya ödül

TJK’dan İHA’ya ödül
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Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen Nimet Üyken 2025 Basın Ödülleri sahiplerini buldu.

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen Nimet Üyken 2025 Basın Ödülleri sahiplerini buldu. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri İsmail Yasin Akçın da törende 'Ulusal Görsel Medya' dalında ödüle layık görüldü.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından düzenlenen Nimet Üyken Basın Ödülleri Yarışması'nda kazananlar ödüllerine kavuştu. Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen törene TJK Genel Sekreteri Gülnur Gülerce, TJK Yönetim Kurulu Üyeleri Selman Taşbek ile Yüksel Göktürk ve çok sayıda davetli katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını TJK Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda 2025 yılı Nimet Üyken Basın Yarışması'nın Seçici Kurul Temsilcilerinden Yüksel Göktürk gerçekleştirdi. Yarışmaya katılım sağlayan basın mensuplarına teşekkürlerini ileten Göktürk, "Yarışmaya katılan eserler; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Spor Yazarları Derneği, At Yarışı Yazarları Derneği ve Türkiye Jokey Kulübümüzün değerli temsilcilerinden oluşan seçici kurulumuz tarafından titizlikle değerlendirildi. Bu akşam ödül almaya hak kazanan tüm basın mensuplarımızı gönülden kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini ve ülkemiz atçılığına yönelik değerli çalışmalarını sürdürmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı.

İHA muhabiri İsmail Yasin Akçın'a ödül

Basın Ödülleri Yarışması içerisinde İHA'nın başarılı muhabirlerinden İsmail Yasin Akçın da, 'Ulusal Görsel Medya / Röportaj' dalında ödül kazandı.

Akçın, yaptığı konuşmada TJK'ya ve İHA'daki çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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