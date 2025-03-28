Tivibu, İspanya Kral Kupası ve Serie A Maçlarını Yayınlayacak

Türk Telekom'un TV platformu Tivibu, İspanya Kral Kupası'nda yarı final eşleşmelerini seyircilerle buluşturuyor. Tivibu Spor'da yayınlanacak yarı final turunda Real Madrid Real Sociedad'ı ağırlıyor, Barcelona ise Atletico Madrid'e konuk oluyor. İspanya Kral Kupası'nda yarı final rövanş maçları ve Avrupa'nın daha birçok sevilen ligleri Tivibu'dan naklen yayınlanıyor.

Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, birbirinden çok sevilen spor içeriklerini ekrana taşımaya devam ediyor. İspanya'da kupa mesaisi sürerken yarı final rövanş maçları için geri sayım başladı. Şubat ayında oynanan ilk karşılaşmaların ardından ülkenin dev kulüpleri final bileti için sahaya çıkacak. Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Real Sociedad'ı ağırlayacak. Barcelona ise zorlu deplasmanda Atletico Madrid'e konuk olacak. Nefes kesecek İspanya Kral Kupası maçları Tivibu Spor 1'den takip edilebiliyor.

Serie A'da ise sezonun son bölümüne yaklaşırken liderlik yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Inter, Napoli ve Atalanta'nın liderlik yarışındaki maçları Tivibu üzerinden S Sport'tan yayınlanıyor.

Kral Kupası'nda finalistler belli oluyor

İspanya Kral Kupası'nda başa baş geçen yarı final eşleşmelerinin ardından finale yükselecek takımlar belli oluyor. Real Madrid, Real Sociedad ile oynadığı ilk maçta 1-0'lık skorla deplasmandan avantajlı dönen taraf olmuştu. Santiago Bernabeu'da oynanacak ikinci mücadele ise 1 Nisan Salı günü saat 22: 30'da Tivibu Spor 1'den naklen yayınlanacak.

Madrid'in kırmızı tarafında ise dev eşleşme için nefesler tutuldu. İlk maçta 4-4'lük skorla heyecan dolu bir müsabaka izleten Atletico Madrid ve Barcelona, rövanş maçında final için sahaya çıkıyor. Metropolitano'da oynanacak karşılaşmada ev sahibi Atletico Madrid Barcelona'yı 2 Nisan Çarşamba günü konuk ediyor. Mücadele 22: 30'da Tivibu Spor 1'den naklen yayınlanacak.

Serie A'da zirveye yakın takip

Ligin son kısmına yaklaşırken liderlik yarışının kıran kırana sürdüğü Serie A'da üst sıra takımlarının karşılaşmaları dikkat çekiyor. Napoli evinde Milan'ı ağırlayacağı heyecanlı mücadeleden galip çıkarak Inter ile arasındaki 3 puanlık farkı korumak istiyor. Inter ise Udinese'i iç sahada rakibini mağlup ederek kayıpsız bir şekilde liderliğini sürdürmenin peşinde. 30 Mart Pazar günü Inter-Udinese maçı 19: 00'da Napoli-Milan maçı ise 21: 45'de oynanacak. Karşılaşmalar S Sport'tan naklen yayınlanacak. - İSTANBUL