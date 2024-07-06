Tire Futbol Kulübü, iki yeni futbolcuyla anlaştı
TFF 3'üncü Lig takımlarından Tire Futbol Kulübü, Ayvalıkgücü Belediyespor'dan Samet Önger ve Edirnespor'dan Said Can Açıkalın ile sözleşme imzaladı.
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Tire Futbol Kulübü iki futbolcuyla sözleşme imzaladı. İzmir ekibi geçen sezon Ayvalıkgücü Belediyespor'da top koşturan forvet Samet Önger ile Edirnespor'dan orta saha Said Can Açıkalın'la anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Ayvalıkgücü Belediyespor ile Play-Off oynama başarısı gösteren Samet Önger ve geçtiğimiz sezonu 29 maçta 9 gol ile Edirnespor'da Plaf-Off oynayarak tamamlayan Said Can Açıkalın ile anlaşmış bulunmaktayız. Kendilerine Tire FK formamızla birlikte başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.