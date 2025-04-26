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Tire 2021, Uşakspor'u 3-0 Yenerek Play-Off'a Kalmayı Başardı

Tire 2021, Uşakspor'u 3-0 Yenerek Play-Off'a Kalmayı Başardı
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3. Lig 2. Grup'ta karşılaşan Tire 2021 ve Uşakspor maçında, Tire 2021 evinde Uşakspor'u 3-0 mağlup ederek Play-Off'a kalmayı başardı. Maçta Mertcan, Murat ve Serhat'ın golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta Play-Off'a kalma mücadelesi veren iki Ege takımı Tire 2021 ve Uşakspor karşı karşıya geldi. Evinde Uşakspor'u 3-0 yenen Tire 2021, adını resmen Play-Off'a yazdırdı. Maçın 30'uncu dakikasında Mertcan skoru 1-0'a getirdi. İlk yarıyı 1-0 galip tamamlayan Tire 2021, 66'ncı dakikada Murat'la farkı ikiye çıkardı: 2-0. Bu kez dakikalar 70'i gösterdiğinde Serhat ağları havalandırdı, durum 3-0'a geldi. 3 puanı 3 golle alan Tire 2021 takımı 48 puanla ligi 4'üncü bitirdi. Uşakspor ise 45 puanda kaldı ve 7'nci sırada yer alarak Play-Off oynama hakkını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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