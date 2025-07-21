Tire 2021 FK, İki Yeni Transferle Kadrosunu Güçlendirdi

3'ÜNCÜ Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Tire 2021 FK, iki takviye gerçekleştirdi. İzmir temsilcisi son olarak Zonguldakspor FK forması giyen kaleci Zeki Furkan Kayalı ve İstanbulspor altyapısında yetişen, 2006 doğumlu sol kanat Ümit Kurt'la anlaşma sağladı. Yapılan resmi açıklamalarda, "2003 doğumlu genç kaleci Zeki Furkan Kayalı, yeni sezonda Tiremizin kalesini koruyacak. Rizespor altyapısında yetişen ve son olarak Zonguldakspor forması giyen Kayalı'ya hoş geldin diyor, sarı-kırmızı formamız altında başarılar diliyoruz. İstanbulspor altyapısında yetişen, 2006 doğumlu genç yetenek Ümit Kurt, sol açık ve forvet mevkilerinde görev yapıyor. Yeni sezonda sarı-kırmızı formamızla sahada olacak" ifadeleri kullanıldı.

Tire 2021 FK, iki sezondur kadrosunda yer alan kalecisi Mert Danışmaz'la yeniden el sıkıştı.