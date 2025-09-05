Haberler

Tire 2021 FK, İki Yeni Transferle Güçleniyor


3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Tire 2021 FK, sezonun ilk maçında Kütahyaspor ile karşılaşacak. Kulüp, Bozüyükspor'dan Batuhan Dıraga ve Aliağa Futbol'dan Mert Altınöz ile sözleşme imzaladı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta pazar günü evinde Kütahyaspor'la sezonun ilk sınavına çıkacak Tire 2021 FK, dış transferde iki imza attırdı. Sarı-kırmızılı kulüp, Bölgesel Amatör Lig ekibi Bozüyükspor'dan 24 yaşındaki sol kanat Batuhan Dıraga ve geçen sezonun ikinci yarısında Aliağa Futbol'da top koşturan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Altınöz ile sözleşme imzaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
