Haberler

Tire 2021 FK'da yeni dönem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'i 3. Lig'de temsil eden Tire 2021 Futbol Kulübü'nde yeni sezon öncesi yönetim değişikliği yaşanacak. Gaziemirspor yönetiminin kulübe talip olduğu iddia edilirken, kulüpten 'yeni ve güçlü yönetimle 2. Lig hedefi' mesajı geldi.

İZMİR'i 3'üncü Lig'de temsil eden Tire 2021 Futbol Kulübü'nde yeni sezon öncesi yönetim yine değişiyor. Geçen yıl Özkan Karadaş'ın başkanlığı ve şirket yönetimini Hüma Yüksel'den devraldığı sarı-kırmızılılarda sezon öncesi yine değişiklik yaşanacak. Bölgesel Amatör Lig'deki Gaziemirspor yönetiminin Tire yönetimine talip olduğu iddia edilirken kulüpten, "Yeni ve güçlü yönetimle 2'nci Lig yolu için hazırız, detaylar bayram sonrası" mesajı paylaşıldı.

2'nci Lig'de yer alan İzmir temsilcilerinden Menemen FK'nın da Tire'den bir gruba devredileceği iddia edilmişti. Özkan Karadaş'ın adı da Menemen FK'yla anılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP'de kriz derinleşiyor! Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak

Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

O gün neler yaşandı? Survivor adasında Sercan'la yakalanan Beyza'dan videolu mesaj

Ağaç altında Sercan ile basılan Beyza'dan videolu mesaj
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı

İmza an meselesi! İşte yeni takımı
NATO ve AB'den Romanya'daki apartmana Rus İHA'sının düşmesine tepki

Rus İHA'sı NATO toprağını vurdu, ittifaktan jet yanıt geldi
Yasak başladı! Akdeniz'de bu sahillere girmenin cezası 699 bin TL

Türkiye'nin dünyaca ünlü sahillerine girmek yasak! Cezası 699 bin TL
Ersan Şen'den olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum

Olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı

Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun'a büyük şok: Soruşturma başlatıldı
Bu nasıl kurban kesmek? Videoyu izleyenler Bakan Çiftçi'yi etiketledi

İnfial yaratan kurban kesimi! İzleyenler Bakan Çiftçi'yi etiketliyor