Tire 2021 FK'da yeni dönem

İZMİR'i 3'üncü Lig'de temsil eden Tire 2021 Futbol Kulübü'nde yeni sezon öncesi yönetim yine değişiyor. Geçen yıl Özkan Karadaş'ın başkanlığı ve şirket yönetimini Hüma Yüksel'den devraldığı sarı-kırmızılılarda sezon öncesi yine değişiklik yaşanacak. Bölgesel Amatör Lig'deki Gaziemirspor yönetiminin Tire yönetimine talip olduğu iddia edilirken kulüpten, "Yeni ve güçlü yönetimle 2'nci Lig yolu için hazırız, detaylar bayram sonrası" mesajı paylaşıldı.

2'nci Lig'de yer alan İzmir temsilcilerinden Menemen FK'nın da Tire'den bir gruba devredileceği iddia edilmişti. Özkan Karadaş'ın adı da Menemen FK'yla anılıyor.

