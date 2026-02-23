Haberler

Osmaniyeli sporcu Timur Er, uzun atlamada 7,53 metrelik rekoruyla U18 Türkiye şampiyonu oldu

Osmaniyeli genç atlet Timur Er, U18 Türkiye Salon Şampiyonası'nda uzun atlamada 7,53 metrelik derecesiyle yeni bir rekor kırarak şampiyon oldu. Bu başarı, onu Temmuz'daki U18 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandırdı.

OSMANİYELİ sporcu Timur Er, uzun atlamada 7,53 metrelik derecesiyle U18 Türkiye Salon Rekoru'nu kırarak şampiyon oldu.

İstanbul'da 21-22 Şubat tarihlerinde düzenlenen Jerfi Fıratlı 18 Yaş altı (U18) Türkiye Salon Şampiyonası'na Osmaniye'den, Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Timur Er katıldı. Genç atlet, uzun atlamada daha önce 7,35 metre ile Emre Karataş'a ait olan rekoru geride bırakarak adını Türk atletizm tarihine yazdırdı. Bu büyük başarısıyla Timur Er, temmuz ayında İtalya'da düzenlenecek U18 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde ederek Osmaniye'nin ve ülkenin gurur kaynağı oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, sporcuyu yetiştiren antrenör İshak Nizamoğlu'nu tebrik edip, bu anlamlı başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti. Çebi, "Osmaniye'mizden yükselen bu büyük başarı, geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendirmiştir" dedi.

